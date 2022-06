Abbiamo visto diversi dettagli sul Nothing Phone 1 negli ultimi mesi ed è evidente che il marchio continuerà a darci brevi scorci del telefono prima della grande presentazione del 12 luglio. Oggi potremo vedere l’aspetto più sconcertante di sempre, come mostra un nuovo teaser del design del telefono. Il telefono non è chiaramente visibile in questo nuovo teaser, che arriva direttamente dall’account Twitter di Nothing. Invece, il teaser si concentra su due uccelli.

Il bordo inferiore della foto mostra la parte superiore del telefono, dove sono seduti gli uccelli. Lo slogan di Nothing afferma: “Sei curioso? Lo sono anche loro”. Di conseguenza, possiamo quasi certamente concludere che questo è un teaser per il prossimo dispositivo. La fotocamera superiore è visibile sul retro e il design è simile a quello di un iPhone, con angoli arrotondati.

Nothing Phone 1 si prepara al debutto

Possiamo anche vedere le bande dell’antenna lungo la parte superiore del dispositivo, indicando che avrà un dorso in metallo. Precedenti voci sul design si sono concentrate su una variante nera del telefono, ma questo sembra essere un colore bianco.

Questo design corrisponde alle fotografie trapelate del dispositivo, portandoci a credere che siano corrette, con un modulo fotocamera nell’angolo in alto a sinistra della parte posteriore del telefono. Non sappiamo con certezza quali altre fotocamere saranno incluse, ma i rapporti indicano che ce ne saranno tre: una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera secondaria da 8 MP e una terza fotocamera da 2 MP sul retro.

Sapremo tutto sul Nothing Phone 1 in meno di un mese. La società terrà un evento di lancio il 12 luglio alle 17:00. Voci precedenti hanno indicato che il telefono sarà in vendita il 21 luglio e che costerà circa 500 euro in Europa.