Microsoft ha svelato il nuovo Forza Motorsport, ed è assolutamente magnifico. Fa ampio uso della tecnologia moderna come il raytracing per creare uno dei giochi di corse visivamente più impressionanti ora disponibili. Microsoft ha presentato l’ultima versione di Forza Motorsport, una serie di giochi di corse che si concentra più sulla simulazione che sulle gare reali, come parte di Xbox e Bethesda Showcase.

La serie non ha più numeri nel titolo, il che riflette il fatto che la serie è entrata in una nuova era su Xbox Series X. Oltre a un trailer video per il gioco di corse, che puoi vedere di seguito, lo sviluppatore, Turn 10 Studios, ha fornito una carrellata di alcuni dei miglioramenti più significativi apportati in questo capitolo.

Forza Motorsport, Microsoft rivelerà presto la data di rilascio

Il più evidente degli aggiornamenti sono i miglioramenti apportati alla grafica. In Forza Motorsport, Turn 10 utilizza il raytracing per esprimere dettagli come la vernice di un’auto che riflette la vernice di un’altra auto. Inoltre, i fotogrammi ed il rendering 3D vengono utilizzati per creare ambienti e vegetazione iperrealistici.

Tuttavia, un altro significativo passo avanti è l’aggiunta della funzione del tempo dinamico. Durante il corso della gara, osserverai il passare del tempo, il tramonto del sole e la lunghezza delle ombre che aumentano. Ciò si traduce in un cambiamento nella presentazione visiva, con elementi come le luci di gara che si accendono e, sulla pista che ci è stata mostrata, le luci della ruota panoramica che si accendono.

Tuttavia, questo cambiamento è più di un semplice cambiamento nell’aspetto. La superficie della pista si raffredderà, il che avrà un effetto sulla quantità di aderenza del tuo veicolo. È una piccola ma significativa modifica al modo in cui affronterai, in particolare quando la combini con il clima dinamico e la nuova capacità aggiunta di cambiare la composizione dei tuoi pneumatici e la miscela di carburante.