La versione beta di Android 12L è stata rilasciata a marzo: progettato per migliorare l’esperienza utente su schermi di tablet e dispositivi pieghevoli. Sembra un ovvio candidato per la serie Galaxy Z di Samsung e probabilmente lo diventerà a breve.

Il registro delle modifiche per l’app One Hand Operation+ di Samsung include del testo specifico sul supporto della One UI 4.1.1. Non è del tutto sorprendente: sappiamo che One UI 4.1.1 è in fase di sviluppo, dopotutto. La vera sorpresa arriva con la conferma che il prossimo aggiornamento di Samsung si baserà su Android 12L, quindi adattato per schermi grandi come quelli dei dispositivi pieghevoli.

Samsung: le novità per i pieghevoli con la nuova One UI 4.1.1 basata su Android 12 L

I possessori di Galaxy S22 potrebbero non vedere enormi miglioramenti con One UI 4.1.1 ma i proprietari di pieghevoli hanno molto da guadagnare con questo aggiornamento. Android 12L è progettato per dispositivi come il Galaxy Z Fold3, aggiungendo miglioramenti al multitasking e alla modalità schermo diviso sfruttando al meglio l’ampio display. Samsung ha fatto un sacco di lavoro da solo per rendere il Fold3 perfetto per la produttività ma con il supporto di Google senza dubbi ci saranno ulteriori migliorie.

È una buona notizia per i potenziali acquirenti di Z Fold4. L’anno scorso, Samsung ha lanciato One UI 3.1.1 con i suoi ultimi pieghevoli. Il nuovo aggiornamento potrebbe rendere il Galaxy Z Fold4 il miglior pieghevole mai realizzato. Siamo solo a un paio di mesi di distanza dal solito evento Samsung Unpacked. Con un po’ di fortuna, nelle prossime settimane sentiremo ancora di più su One UI 4.1.1 e su tutto ciò che ha da offrire.