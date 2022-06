Iliad prevede grandi vantaggi sul fronte commerciale in queste settimane. Il provider francese è in grado di garantire a tutti gli abbonati una tariffa molto vantaggiosa come la Giga 120. Questa ricaricabile si presenta come l’offerta più conveniente del momento sotto diversi punti di vista.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Il ticket della Giga 120 contempla chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo di questa promozione è di 9,99 euro al mese. Compreso nel ticket anche il servizio per la tecnologia 5G.

La Giga 120 si fa forte proprio del 5G e dello sviluppo intrapreso da Iliad per le rete di nuova generazione, con un allargamento della platea dei beneficiari per il 5G destinata ad estendersi nel 2022.

L’arrivo delle reti 5G porta ad una serie di conseguenze per i clienti di Iliad. Con le linee di nuova generazione, infatti, il provider andrà a rinunciare quasi definitivamente alle sue reti 3G. In futuro è previsto un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

La strada di Iliad è quindi speculare a quella di altri operatori come TIM e Vodafone, che proprio in queste ultime settimane hanno intrapreso il loro percorso di eliminazione per le reti di vecchia generazione. Le tempistiche di Iliad, tuttavia, saranno leggermente diverse. Il gestore non rinuncerà al 3G almeno sino a quando non sarà raggiunta la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.