Un volantino davvero molto interessante vi attende in questi giorni da Carrefour, la campagna promozionale è assurda sotto molteplici punti di vista, gli utenti sono liberi di accedere a prodotti sempre più scontati e dal risparmio assicurato, affiancati anche dalla possibilità di spendere poco sull’acquisto di nuovi smartphone di fascia medio-alta.

Coloro che decideranno di affidarsi a tutti gli effetti al corrente volantino, devono comunque sapere che i prodotti risultano essere disponibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non sono effettuabili online sul sito ufficiale, o altrove in Italia. Indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta, i prodotti sono comunque in vendita con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour: ecco tutte le nuove offerte da non perdere

Osservando da vicino l’eccellente volantino Carrefour, notiamo la tendenza dell’azienda a fornire prodotti legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ovvero dispositivi i cui prezzi non superano i 300 euro, pur comunque garantendo discrete prestazioni generali. Il modello di punta dell’intera campagna è sicuramente l’eccellente Oppo Find X3 Lite, disponibile a poco meno di 300 euro, con alle spalle alcune delle caratteristiche tecniche più all’avanguardia degli ultimi anni (per la fascia di appartenenza).

Non mancano prodotti più economici, quali possono essere Oppo A74, Redmi Note 10S, Realme C25Y, Galaxy A03s, Galaxy A32, Alcatel 1S 2020 e similari. Per ogni altra informazione in merito, raccomandiamo la visione delle pagine raccolte direttamente online sul sito aziendale.