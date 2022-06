Tra le case automobilistiche di rilievo in Europa c’è sicuramente anche Volvo, la quale soprattutto in Scandinavia riesce a monopolizzare le vendite. Anche in Italia e negli altri paesi europei però Volvo sarebbe cresciuta a dismisura, nonostante qualcuno si stia lamentando di alcune problematiche sulle auto.

Diverse sarebbero infatti finite in assistenza improvvisamente, scatenando l’ira degli utenti che infatti non accetterebbero le problematiche visto il dispendioso acquisto di un’auto Volvo. Proprio qui in basso potete trovare l’elenco dei difetti registrati, i quali sono finiti all’attenzione del pubblico mediante alcuni forum direttamente sul web.

Volvo fa registrare alcune problematiche molto frequenti che mandano in bestia gli automobilisti, ecco i dettagli

Uno dei primi problemi riguarda soprattutto un guasto al motore, il quale si andrebbe a trovare all’interno della maggior parte dei modelli Volvo. Il tutto sarebbe dovuto ad un guasto causato dalla ventola di raffreddamento, la quale comporterebbe poi il surriscaldamento del motore e il guasto.

Segue anche un problema di perdita del servosterzo, molto comune all’interno delle auto Volvo.questa perdita avviene nel momento in cui il tubo che contiene il liquidò del servosterzo del serbatoio verso il sistema inizia a perdere.

Sono inoltre tantissime le persone che lamenterebbero un consumo eccessivo dell’olio, il quale porterebbe ad un rabbocco continuo.

Per non parlare poi della cattiva economia di carburante, visto che le auto di Volvo hanno un’accelerazione più lenta. Proprio per questo, quando si prova a dare più gas per partire più velocemente, il consumo di carburante sembra essere davvero eccessivo.