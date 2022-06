L’operatore Tim sta proponendo ad alcuni suoi già clienti di rete fissa la possibilità di passare a TIM anche per la linea mobile sottoscrivendo l’offerta Premium Famiglia Smart, con tutto illimitato anche in 5G e la possibilità di abbinare anche uno smartphone a rate a prezzi scontati.

La pubblicità relativa a questa offerta mobile convergente per clienti di rete fissa è presente nelle fatture TIM fisso in arrivo in questo mese di Giugno 2022.

Tim propone la Premium Famiglia Smart

TIM Premium Famiglia Smart prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 5 Giga di traffico dati (interamente utilizzabili anche in Roaming UE) validi anche in 5G (se c’è copertura) al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo di attivazione sarà di 5 euro.

Una volta che il cliente fisso TIM attiverà questa offerta e domicilierà il costo mensile in fattura, grazie alla convergenza fisso mobile con TIM Unica si otterranno Giga illimitati. Per le offerte con Giga illimitati TIM considera uso non conforme a buona fede il superamento di 600 Giga mensili.

Inoltre, come viene riportato anche nella pagina promozionale della fattura TIM, con TIM Premium Famiglia Smart è possibile abbinare ad esempio lo smartphone Samsung Galaxy A53 5G a 5 euro al mese per 30 mesi, oltre ad altri modelli. L’offerta in questione è comunque vincolata al mantenimento dell’offerta di rete fissa abbinata.