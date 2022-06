Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare un nuovo smartphone a marchio OnePlus. Stiamo parlando del prossimo OnePlus 10T e a quanto pare sarà l’ultimo device top di gamma che l’azienda presenterà quest’anno. In particolare, in queste ore sono state pubblicate in rete alcune immagini renders.

OnePlus 10T: il prossimo top di gamma di OnePlus si mostra in alcune immagini renders

OnePlus si appresta a svelare un nuovo dispositivo e, come già detto, sarà l’ultimo top di gamma per quest’anno. Si tratta del prossimo OnePlus 10T. Quest’ultimo è stato in particolare il protagonista di alcune immagini renders pubblicate in rete in queste ultime ore.

Da queste immagini, possiamo notare in primis un design un po’ diverso dal solito, almeno per quanto riguarda la parte posteriore. Qui, infatti, lo smartphone presenta una zona rialzata su tutta la superficie superiore dove trova poi posto il modulo fotografico posto a sinistra. Qui, nello specifico, sono collocati tre sensori fotografici.

Il primo sarà un sensore da 50 MP con OIS, il secondo sarà un sensore grandangolare da 16 MP mentre il terzo sensore sarà un macro da 2 MP. Sulla parte frontale la fotocamera per i selfie sarà collocata in un piccolo foro centrale. Il display, nello specifico, sarà sicuramente un pannello AMOLED con una diagonale di 6.7 pollici e non mancherà la presenza di un elevato refresh rate pari ad almeno 120Hz.

Il processore sarà molto probabilmente il soc Snapdragon 8 Gen 1. La batteria, invece, avrà una capienza di 4800 mAh ma, come novità, sarà in grado di supportare la ricarica rapida da ben 150W.