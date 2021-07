Oltre agli smartphone appartenenti alla fascia top della famiglia Axon, il noto produttore cinese ZTE ha intenzione di presentare dei nuovi device anche di fascia medio-bassa. Uno di questi, in particolare, sarà il prossimo ZTE Blade V30 e nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi rumors riguardanti sia la scheda tecnica che il presunto prezzo di vendita.

ZTE si appresta ad annunciare il nuovo ZTE Blade V30

Come già accennato, il noto produttore cinese ha intenzione di concentrarsi anche su dispositivi non necessariamente di fascia alta. Il prossimo ZTE Blade V30, infatti, sarà uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Secondo quanto rivelato in queste ore dal leakster Sudhanshu Ambhore, infatti, il device di casa ZTE avrà come processore il SoC Unisoc Tiger T618.

Si tratta di un SoC octa-core con processo produttivo a 12 nm e accoppiato ad una GPU Mali-G52 MP2 e che non è in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Spiccherà invece la presenza di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e non mancheranno il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, la porta di ricarica USB Type C e la memoria interna espandibile tramite scheda microSD.

Dal punto di vista del design, invece, il nuovo ZTE Blade V30 potrà contare su un ampio display IPS LCD da 6.67 pollici di diagonale e con risoluzione FullHD+. In alto al centro del pannello sarà collocata una fotocamera anteriore per i selfie da 16 megapixel. Sul retro, invece, il comparto fotografico sarà costituito da quattro fotocamere che includono un sensore principale da 64 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel e due soliti sensori da 2 megapixel per scatti macro e con effetto di profondità.

Il leaker che ha svelato tutto questo si è inoltre sbilanciato sul presunto prezzo di vendita del device. Stando alle sue parole, il nuovo device a marchio ZTE verrà distribuito ad un prezzo di 200 euro.