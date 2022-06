Euronics sorpassa definitivamente le ultime offerte di Trony, con il lancio di una campagna promozionale assurda, pensata per offrire al consumatore finale la più ampia possibilità di scelta, a prescindere dal prodotto effettivamente selezionato.

L’unico limite di una campagna promozionale assolutamente varia ed intrigante, pare essere legato alla disponibilità sul territorio; è bene sapere, infatti, che quanto indicato non è da considerarsi valido ovunque, ma solo presso alcune realtà ben specifiche, e nemmeno sul sito ufficiale, in netto contrasto con quanto osserviamo invece altrove.

Il nostro canale Telegram si occupa ogni giorno delle migliori offerte Amazon e dei codici sconto gratis, correte ad iscrivervi qui per risparmiare al massimo.

Euronics: offerte e prezzi da non credere, ecco il volantino

Il meccanismo che regola l’attuale volantino di Euronics non si discosta da quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Trony, la campagna promozionale convince tutti con una lunga serie di riduzioni, applicabili a piacimento sulle varie categorie merceologiche.

Dovete sapere infatti, che i prodotti possono essere aggiunti a piacimento al carrello, avendo sempre la certezza di ricevere uno sconto effettivo del 18,04%, rispetto al prezzo originario di listino. Questi viene applicato nello stesso istante di emissione dello scontrino, si tratta a tutti gli effetti di una riduzione immediata, non corrispondente a buoni sconto o rimborsi postumi.

Per le offerte del volantino, che ricordiamo essere vincolate a specifici punti vendita in Italia, consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale, ove sarà possibile godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende in negozio.