Lo scorso 8 giugno 20220 anche l’operatore francese Iliad è sbarcato sul social network TikTok, decidendo di affidarsi, per l’occasione, a un team di content creator, scelto ad hoc, che si occuperà della realizzazione dei contenuti sulla piattaforma.

Il concept segue la nuova campagna Iliad denominata “Fidati di che ce l’ha” e, in questo caso, è mutato in “Fidati di chi lo fa“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad sbarca su TikTok

Nel primo video pubblicato sul suddetto social network, Iliad presenta in via ufficiale il suo social team, che è composto da: Tommaso Cassissa (chiamato “Il boss“), Anna Folzi (“La Social media manager“), Frank Gramuglia (“Mr. Budget“), Daniele Cabras (“La Cabras Espiatoria“) e Luca Sironi (“L’Asso nella manica“).

Iliad, dunque, invitando gli utenti a seguire il nuovo profilo TikTok (l’account è @iliaditalia), ha promesso che le risate non mancheranno, grazie alla pubblicazione di contenuti definiti dallo stile fresco, diretto e ironico.

Vi ricordo, che l’operatore nel mese di marzo 2022 sui profili Instagram e Facebook di Iliad ha pubblicato un video che mostra tutte le funzionalità di Iliadbox Connect, l’app per dispositivi mobili (sia Android che iOS) dedicata alla gestione del modem in dotazione con l’attivazione dell’offerta in Fibra. Andate a dare un’occhiata, potrebbe tornarvi utile!.