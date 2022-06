Lotus: sportive ma piene di problemi, sono sempre in officina ecco perchè

Lotus è uno dei marchi di automobili più esclusivi in assoluto, praticamente tra quelli che solo gli appassionati sanno capire al meglio. Sono tante le auto vendute nel mondo soprattutto negli ultimi anni, con ottimi fatturati da parte dell’azienda.

Nonostante questo però sarebbero diverse lamentele che sarebbero caratterizzando alcuni modelli stanno anche a quanto riferito da parte dei possessori.

Lotus: queste le parole da parte di un possessore che lamenta problemi gravi all’ESP

“Rimettendo i cerchi da pista (Team Dynamics misura stock) e relative Toyo R888R (misure stock a libretto con 195 anteriore) ho notato che appena sopra i 40-50 Km/h (forse anche sotto…) come provo ad impostare una curva (parliamo di uso in strada con i controlli inseriti o tasto Sport inserito che sia) interviene subito l’ESP andando a pinzare sulle varie ruote rischiando di mandarti a muro da qualche parte. La prima volta me lo fece ad una uscita autostradale presa a circa 100-110 Km/h; a momenti mi ammazzo.

Ho pensato potesse essere collegato alla spia gomme (TPMS) che è sempre accesa con il set da pista però mi sono ricordato di aver prestato la macchina a mio fratello qualche trackday fa (a Modena) e con tutto che girava in Sport, mai questo problema. Tra l’altro ho i cerchi e le Toyo da tanto tempo e non ricordo di una cosa simile nemmeno per strada in tempi passati.

Il problema quindi potrebbe essere nato da quando feci sostituire le due Toyo posteriori con altre 2 nuove (stessa marca, modello, misura). Ricordo che il gommista mi cambiò le valvole posteriori in quella occasione.

Cosa potrebbe essere successo? A qualcuno è capitata una cosa simile?“