Google ha già mostrato al pubblico alcuni dei suoi nuovi dispositivi pur non rendendoli ancora disponibili per l’acquisto. Nonostante ciò smartphone come il Pixel 7 Pro sono stati già messi in vendita. Un utente ha raccontato di aver avuto la possibilità di utilizzare il dispositivo per ben tre settimane dopo averlo acquistato su Facebook. Anche il Google Pixel 6a sembrerebbe essere stato già acquistato sempre sul Marketplace di Facebook.

Google Pixel 6a in vendita prima del lancio!

Un rivenditore venuto in possesso delle prime unità di Google Pixel 6a ha messo in vendita il dispositivo sul Marketplace di Facebook ancor prima del lancio ufficiale. L’utente dopo aver mostrato la confezione dello smartphone e lo stesso dispositivo ne propone l’acquisto a un costo di circa 500,00 euro.

Lo smartphone non è stato ancora ufficializzato dall’azienda che, pur avendolo presentato al pubblico, procederà con il rilascio sul mercato soltanto nei prossimi mesi. Il Google Pixel 6a vanterà un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD + e frequenza d’aggiornamento a 60 Hz. Inoltre, saranno presenti un SoC Google Tensor, sistema operativo Android 12 e batteria da 4400 mAh con ricarica rapida a 18W. La fotocamera frontale sarà da 8 megapixel mentre sul retro saranno presenti due sensori, un principale da 12 megapixel con un ultra grandangolare da 12 megapixel. Le fotocamere posteriori saranno inserite all’interno di un modulo che ha già caratterizzato il Pixel 6 Pro e che rappresenta ormai un tratto distintivo degli smartphone Google.

L’acquisto del dispositivo tramite canali ufficiali avverrà probabilmente non prima della fine del mese di luglio.