Amazon ha recentemente fatto il restock di PS5 dopo mesi, ma sembra che ora il gigante della vendita al dettaglio stia andando in una direzione diversa. Gli acquirenti vedranno un’opzione durante l’acquisto, chiamata “Richiedi invito”.

Quando visiteranno la pagina del prodotto PS5 su Amazon si aprirà infatti in una nuova scheda) un servizio che è stato impostato per avvisare coloro che parteciperanno al nuovo restock.

Non è necessario essere un membro Prime per iscriversi agli avvisi e riceverai un’e-mail con un invito valido per 72 ore quando arriverà il prossimo rifornimento di PS5. Tuttavia, vale la pena notare che Amazon non può garantire che tutti i partecipanti riceveranno un invito.

Tali schemi sono stati utilizzati con grande successo da altri rivenditori, come Sony Direct e il sistema Shuffle di Newegg, per mantenere le scorte di PS5 fuori dalle mani degli scalper. Tuttavia, non abbiamo mai visto Amazon offrire un servizio come questo prima. Sfortunatamente, troverai inviti disponibili solo per la PS5 Standard Editon: l’edizione digitale non è inclusa in questo programma.

Se sei ancora alla ricerca della console di ultima generazione, vale la pena tenere aperte tutte le opzioni con la possibilità di ricevere un invito.

Come iscriversi agli inviti di rifornimento di Amazon PS5

Vai alla pagina del prodotto PS5 su Amazon

Accedi (se non l’hai già fatto)

Premi il pulsante giallo “Richiedi invito”.

Una volta che ti sei ufficialmente registrato, è tempo di aspettare un riassortimento. Quando lo trovi, potresti ricevere un’e-mail con un link esclusivo per acquistare la tua console (Amazon non garantisce che tutti coloro che si iscrivono saranno invitati).