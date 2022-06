Comet spiazza le dirette rivali della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente preziosa, per mezzo della quale gli utenti si sentono effettivamente liberi di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il volantino che potete trovare elencato nel nostro articolo, è da considerarsi attivo praticamente ovunque, in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. A questo si aggiunge la piena disponibilità sul sito ufficiale, soluzione ideale per riuscire a ricevere gratuitamente la merce a domicilio, data la spedizione gratis per ordini del valore superiore ai 49 euro.

Le migliori offerte Amazon vi attendono in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram, ricevetele iscrivendovi qui.

Comet: offerte e grandi prezzi per tutti

Gli sconti attivati in questo periodo da Comet sono assolutamente pronti a fare la differenza in un mercato ormai saturo di rivenditori di elettronica, e con alcune delle migliori offerte che si stagliano effettivamente all’orizzonte. Osservando prima di tutto la fascia alta della telefonia mobile, notiamo la presenza di una coppia di prodotti da non perdere assolutamente di vista: galaxy S22 e Galaxy Z Flip3. Il primo è indubbiamente l’ultimo rappresentante della serie Galaxy S nel ondo, e per questo viene commercializzato a 799 euro, senza comunque dimenticarsi dell’incredibile foldable, appunto lo Z Flip3, il cui prezzo finale è di 649 euro.

Nel mentre è possibile pensare di acquistare una serie di smartphone decisamente più economici e dall’ottimo risparmio, quali possono essere Galaxy A03, Redmi Note 11, Redmi Note 10S, Redmi 10, Galaxy A32 o similari, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 300 euro.