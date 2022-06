Bennet rilancia la sfida alle tantissime realtà del territorio nazionale, con una campagna promozionale veramente invitante e pronta a fare la differenza nel mercato della rivendita, al suo interno si trovano infatti tantissimi sconti speciali, con prezzi da non credere.

Gli utenti che vogliono approfittare dell’ottima campagna, possono comunque pensare di recarsi personalmente in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze nella spesa finale effettivamente da sostenere, a prescindere dal prodotto o dalla categoria merceologica selezionata. Tutti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand, in modo da essere sicuri di ricevere sempre aggiornamenti tempestivi in merito al sistema operativo di appartenenza.

Bennet: questi sono i nuovi sconti dell’anno

Sconti grandiosi attendono gli utenti da Bennet in questi giorni di inizio Giugno, all’interno del volantino attuale, infatti, si possono scovare innumerevoli occasioni che spingono gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. Il modello di smartphone di fascia alta coinvolto nella campagna, è indiscutibilmente l’ottimo Apple iPhone 12, un prodotto che non deve essere raccontato e descritto, data la sua grandissima fama, considerato comunque il prezzo finale di vendita di soli 599 euro (con 128GB di memoria ROM).

Per coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, la scelta dovrà ricadere su smartphone in vendita a non più di 200 euro, che coinvolgono non più di Galaxy A12 o Galaxy A22.