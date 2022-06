Nella serie Xiaomi 12, l’azienda ha già rilasciato alcuni smartphone. Tuttavia, il più grande e costoso del gruppo non è ancora arrivato a destinazione. Ora possiamo avere un’idea migliore di cosa aspettarci. Il nostro primo sguardo allo Xiaomi 12 Ultra è stato reso possibile dal fidato leaker Steve Hemmerstoffer. Sul retro del telefono, come era prevedibile, c’è un tremendo sistema di telecamere.

Xiaomi Mi 12 Ultra mantiene la gobba della fotocamera del suo predecessore, Xiaomi Mi 11 Ultra, che occupa quasi un terzo della parte posteriore del dispositivo. Sul retro del dispositivo sono presenti sette ritagli; quattro di loro sono obiettivi, mentre gli altri tre sono ritagli del sensore. Sembrerebbe che l’obiettivo situato in basso sia un meccanismo di zoom periscopico.

Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere rilasciato presto

Abbiamo tutte le ragioni per credere che l’hardware incluso in questo sistema sarà della massima qualità possibile. Tuttavia, finora è stato difficile ottenere speculazioni credibili sulle specifiche della fotocamera. La diffusa speculazione suggerisce che il nuovo telefono avrà un hardware sostanzialmente simile a quello del suo predecessore. Nonostante ciò, il presunto aggiornamento a un processore Snapdragon 8 Gen 1 potrebbe rendere il dispositivo più potente anche se non ci sono molti miglioramenti all’obiettivo o al sensore.

Il display sembra essere grande nel complesso, con un ritaglio circolare al centro per la fotocamera frontale. Anche in questo caso, informazioni particolarmente affidabili relative al display non sono facilmente accessibili; tuttavia, puoi procedere presumendo che avrà una risoluzione di 1440p e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Al momento non sappiamo quando il dispositivo verrà rilasciato sul mercato globale ma la società potrebbe rivelare più dettagli molto presto.