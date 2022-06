L’app Galleria in Chrome OS si sta evolvendo rapidamente. Google ha impegnato molte risorse per rendere Chrome OS più robusto sin dal suo inizio come sistema operativo per la prima volta sul Web e gli aggiornamenti all’app Galleria sotto forma di funzionalità sono stati solo un aspetto di questo sforzo. La possibilità di modificare fotografie e video direttamente all’interno di Google Foto, senza dover prima visitare il sito Web, è la nuova funzionalità più recente che potrebbe essere presto aggiunta alla Galleria.

Secondo le prove rivelate in una futura versione di Chrome da 9to5Google, l’app multimediale sta per aggiungere una scorciatoia alle funzionalità di modifica più avanzate di Google Foto. Sia i filmati che le foto dovrebbero avere questa opzione. La descrizione della funzione dice ‘All’interno della Galleria, abilita la scoperta di più strumenti di modifica per le immagini in Foto’.

L’app Galleria sta ricevendo nuove funzionalità

Sulla base di questa formulazione e di ulteriori prove scoperte, questa sembra essere una scorciatoia per l’app Foto per Android, con l’app Galleria che trasferisce automaticamente il file multimediale in questione in Foto e nella sua suite di editing più ampia.

Naturalmente, puoi già modificare le fotografie dal tuo Chromebook in Foto, ma ora devi aprirlo manualmente anziché utilizzare una scorciatoia nella Galleria quando stai già visualizzando l’immagine che desideri modificare. Apparentemente la Galleria continuerà a fungere da alternativa rapida per piccole modifiche e annotazioni, quindi le sue capacità non stanno scomparendo.

Come per qualsiasi funzionalità scoperta nelle prime fasi di sviluppo, non vi è alcuna certezza che Google la lancerà nella sua forma attuale.