Blizzard Entertainment e NetEase Games hanno collaborato a Diablo: Immortal, un gioco di ruolo d’azione online multiplayer per mobile. Diablo: Immortal è uno dei giochi più popolari al mondo ed è ora accessibile ai primi utenti per telefoni Android e iOS. Sfortunatamente, diversi utenti hanno già espresso la loro insoddisfazione per questo gioco. Molte delle recensioni su Google Play Store sono due stelle o meno. Mentre alcuni giocatori si lamentano della scarsa grafica, altri credono che il gioco sia assolutamente ingiocabile.

Tuttavia, le ragioni alla base di ciò stanno progressivamente emergendo. Secondo i rapporti più recenti, alcuni telefoni Samsung hanno difficoltà a eseguire questo gioco. Secondo le affermazioni, gli smartphone Samsung dotati di CPU Exynos non possono eseguire affatto Diablo Immortal. I telefoni Samsung Exynos che non possono eseguire Diablo Immortal includono Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy S21s, Galaxy A51 5G, Galaxy S10, Galaxy F12, Galaxy F62, Galaxy M12, Galaxy M13, Galaxy M62, Galaxy XCover 5 e altri , secondo SamMobile.

Diablo Immortal, Samsung potrebbe aggiornare i suoi device

Diablo Immortal non funziona bene nemmeno sull’ammiraglia di fascia alta Samsung Galaxy S22+ versione Exynos. Dopo aver avviato il gioco, la macchina si blocca. Secondo la ricerca, il driver del chip Exynos è la causa principale di questo problema. Gli utenti di questi smartphone dovranno aspettare che Samsung trovi una soluzione a questo problema.

Questo gioco è diventato disponibile per smartphone Android e iOS un giorno prima del rilascio ufficiale di Diablo Immortal. Questo gioco è attualmente accessibile per la prova sia per i giocatori mobile che per PC. Ti starai chiedendo perché questo gioco è così attraente e attira così tanta attenzione. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di un gioco free-to-play solo online che consente anche il cross-play e la progressione incrociata. Ciò significa che un singolo utente può creare il personaggio sia su piattaforme mobile che desktop.