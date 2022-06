Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Oppo ha presentato in veste ufficiale per il mercato europeo il nuovo medio di gamma Oppo Reno 8 Lite 5G. Per il momento, però, non è stato ancora annunciato in Italia. Vediamo comunque qui di seguito le sue caratteristiche tecniche e il suo prezzo di vendita.

Oppo Reno 8 Lite 5G è stato da poco ufficializzato per il mercato europeo, dopo essere stato il protagonista di numerosi rumors e leaks. Le caratteristiche tecniche sono pressoché le stesse di quelle che erano emerse nei giorni scorsi: display AMOLED con refresh rate da 60Hz, processore Snapdragon 695 5G di casa Qualcomm, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida, ecc. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Display SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz e con 600 nit di luminosità massima

Processore Snapdragon 695 di casa Qualcomm

Tagli di memoria da 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage interno UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD

Tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 60 MP, sensore macro da 2 MP, sensore monocromatico di profondità da 2 MP

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente ColorOS 12

Altro: certificazione impermeabilità IPX4, NFC, jack audio, supporto al 5G

Prezzi e disponibilità

Come già detto, per il momento Oppo Reno 8 Lite 5G sarà distribuito in Europa ad un prezzo di 429 euro.