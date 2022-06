Il noto colosso Microsoft ha da poco svelato la nuova generazione del suo laptop. In particolare si tratta del nuovo Surface Laptop Go 2, il quale andrà così a sostituire l’ultimo modello presentato ufficialmente circa due anni fa.

Microsoft presenta il nuovo Surface Laptop Go 2: ecco le caratteristiche

Microsoft ha dunque presentato in queste ore il suo nuovo Surface Laptop Go 2. Quest’ultimo non stravolge quanto fatto in passato con il precedente modello, soprattutto dal punto di vista estetico e costruttivo. Si aggiunge però una nuova colorazione denominata Sage.

Le novità vere e proprie le troviamo però dal punto di vista tecnico. Cambia infatti il processore adottato. Questa volta, infatti, l’azienda ha optato per il nuovo processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione. Ad affiancarlo, saranno poi disponibili diversi tagli di memoria, comprendenti 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno SSD.

La batteria ha una capacità di 41WH e, grazie al nuovo processore, l’autonomia dovrebbe essere leggermente superiore rispetto al passato. Si parla di circa 13,5 ore di utilizzo. Tra le altre caratteristiche, troviamo un display PixelSense da 12,4″ con risoluzione 1536 x 1024 con form factor di 3:2, una scheda grafica Intel Iris X, altoparlanti Omnisonic con Dolby Audio Premium e una fotocamera anteriore HD f/2.0 da 720p.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Surface Laptop Go 2 sarà disponibile ufficialmente per il mercato italiano a partire dal 19 luglio ad un prezzo iniziale di 679 euro nel taglio di memoria da 4/128 GB, mentre la versione con il taglio di memoria più capiente da 8/256 GB avrà un prezzo di 879 euro.