Nel corso degli anni, Google ha costantemente migliorato l’app YouTube per le smart TV. Nonostante i suoi migliori tentativi, alcuni comportamenti, come mettere Mi piace a un video, leggerne la descrizione o condividerlo con amici e familiari, rimangono difficili. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i telecomandi TV non sono adatti alla navigazione delle app. Per risolvere questa terribile esperienza di usabilità, Google sta convertendo il tuo telefono in un secondo schermo per YouTube per facilitare tali interazioni.

Google segnala sul suo sito YouTube che a gennaio 2022 oltre 700 milioni di ore di contenuti di YouTube sono stati guardati direttamente sulle TV al giorno. Apparentemente oltre l’80% delle persone utilizza un altro dispositivo digitale mentre guarda la TV e molti di loro interagiscono con lo stesso video di YouTube sul proprio telefono. Con questa comprensione, l’azienda ha scelto di utilizzare il telefono come schermo supplementare per l’interazione piuttosto che stipare tutto sullo schermo della TV.

Google farà diventare il tuo smartphone un secondo schermo

Quando nelle prossime settimane avvierai l’app YouTube sulla tua smart TV e telefono, quest’ultimo ti chiederà di collegare i due dispositivi. Dopodiché, sarai in grado di interagire rapidamente con il video riprodotto sulla TV leggendone la descrizione, lasciando un commento, diventando un membro del canale o condividendolo con i tuoi amici e familiari.

La possibilità di utilizzare un secondo schermo è accessibile sia su dispositivi iOS che Android. Tieni presente che la funzione funzionerà solo se il telefono e la TV hanno entrambi effettuato l’accesso allo stesso account YouTube. Il comportamento è simile a quello che accade quando trasmetti un video di YouTube dal telefono alla TV, con i pulsanti di riproduzione e la descrizione che rimangono sul telefono. Google ora offre la stessa comodità per i video avviati sull’app YouTube della tua TV.

Google afferma che la funzionalità sta iniziando a essere implementata oggi, quindi potrebbe volerci del tempo prima che appaia sulla TV e sul telefono. Inoltre, Google sta sperimentando nuovi design per la pagina di visualizzazione di YouTube ‘come la navigazione e l’acquisto di prodotti menzionati nei video, direttamente sul grande schermo per consentirti di decidere quando sollevare il telefono e impegnarti’ per migliorare ulteriormente questa esperienza collegata.