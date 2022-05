Trovare qualcosa da guardare in streaming è una scelta ardua. I contenuti disponibili sono tantissimi, quindi scegliere tra un vasto catalogo non è così semplice. Per fortuna, i ragazzi di JustWatch ci vengono in aiuto realizzando le classifiche TOP 10 dei migliori film e serie TV da vedere.

Il team di JustWatch ha elaborato le classifiche dei migliori 10 film e delle migliori serie TV che gli utenti hanno maggiormente apprezzato la scorsa settimana. Le rilevazione, infatti, si basano sulle attività di visione e sul gradimento degli utenti nel periodo compreso tra il 23 e il 29 maggio 2022.

Tutti i contenuti sono disponibili sulle piattaforme di streaming attive in Italia. Nelle classifiche Top 10 è possibile trovare contenuti presenti su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW, TIM Vision e tutti gli altri servizi.

Il team di JustWatch ha realizzato la classifica dei 10 film e delle 10 serie TV disponibili in streaming più apprezzate dagli abbonati

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun The Batman Spider-Man: No Way Home Jurassic World – Il Regno Distrutto Uncharted Quei bravi ragazzi Morbius Jurassic World Matrix Resurrection Resident Evil: Welcome to Raccoon City Ghostbuster: Legacy

TOP 10 – Serie TV in streaming

Stranger Things Obi-Wan Kenobi This Is Us Outlander Love, Death & Robots Game of Thrones – Il trono di spade Avvocato di difesa Lost Blocco 181 Better Call Saul

Ancora una volta, la classifica TOP 10 dei film è dominata da Top Gun. La pellicola degli anni ’80 ha lanciato Tom Cruise nel mondo di Hollywood. La sua storica interpretazione lo vedei nei panni di Pete “Maverick” Mitchell impegnato a diventare il miglior pilota di aerei da combattimento della Marina Americana.

Andando a guardare la TOP 10 delle Serie TV, la scorsa settimana è stata dominata da Stranger Things. La serie Netflix è arrivata alla quarta stagione e segue le vicende di Undici e dei suoi amici impegnati a combattere contro i mostri del Sottosopra.