Snapchat ha migliorato la sua funzione Storie personalizzate per consentire a un numero maggiore di utenti di contribuire. La versione precedente della funzione ti permetteva solo di aggiungere amici che potevano guardare e contribuire alle tue storie. Tuttavia, l’ultima versione della funzione, soprannominata Storie condivise, consente agli amici che aggiungi di aggiungere i propri contatti alle proprie storie condivise.

Nel caso in cui tu stia cucinando e desideri che anche i tuoi amici condividano le loro storie culinarie, tutto ciò che devi fare è aggiungerli al gruppo in modo che, a loro volta, possano aggiungere altre persone.

Snapchat ha rilasciato anche nuovi strumenti di editing

Simile alle storie normali, quelle condivise saranno visibili solo per 24 ore prima di essere eliminate. Tuttavia, a differenza delle storie normali, quelle condivise non includono una funzione di chat. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che si ritiene che non tutti i partecipanti abbiano familiarità l’uno con l’altro. L’applicazione utilizzerà inoltre l’identificazione automatica della lingua oltre ad altri metodi di valutazione per tenere traccia delle aggiunte e garantire che siano prive di rischi.

Ultimo ma non meno importante, se ti sei unito a una Storia condivisa con qualcuno che hai bloccato, riceverai una notifica a riguardo. Questo ti dà l’opportunità di uscire dalla Storia se non ti senti a tuo agio nel condividere una parte della tua vita con gli altri utenti che la stanno visualizzando.

Una serie di altre nuove funzionalità sono state lanciate e promesse da Snapchat negli ultimi mesi. Molto probabilmente ciò è stato fatto nel tentativo di invogliare i consumatori a utilizzare maggiormente l’app di fronte a una crescita lenta delle entrate. Sarai in grado di creare materiale più raffinato grazie a una nuova suite di strumenti di editing adatti ai creatori che sono stati rilasciati ad aprile e che hanno ricevuto il nome di “modalità regista”.