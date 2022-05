I nuovi prezzi che Carrefour ha effettivamente deciso di lanciare all’interno dell’ultimo volantino, sono indiscutibilmente tra i migliori degli ultimi anni, oltre che essere pronti a far sognare i consumatori con tantissima qualità generale.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione quelle che sono le abitudini e le richieste dei consumatori, proponendosi come più valida alternativa alle attuali soluzioni dei più importanti rivenditori di elettronica. Gli acquisti, se richiesto, devono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale.

Non perdete altro tempo, collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale per ricevere gratis i codici sconto Amazon.

Carrefour: le nuove offerte sono ricche di occasioni da non perdere

Scoperti nuovi sconti molto interessanti da Carrefour, assolutamente in grado di comprendere non solo gli smartphone, ma anche tutti i prodotti per la casa. I migliori modelli di telefonia mobile sono più che altro legati alla fascia medio-bassa, e comprendono ad esempio l’eccellente Xiaomi Redmi 9A, un prodotto che non conta un esborso superiore ai 94,90 euro circa.

Chiaramente le specifiche tecniche sono al livello della fascia di appartenenza, di conseguenza comprendono 2GB di RAM, processore quad-core, un ottimo display da 6,53 pollici di diagonale, ed anche una batteria che non va oltre i 5000mAh, ma che è comunque in grado di garantire una autonomia praticamente imbattibile.

Il prodotto, come anticipato del resto, può essere acquistato tranquillamente in ogni singolo negozio in Italia, alle più classiche condizioni di vendita, tra cui la garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.