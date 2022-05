Prodotti ritirati: nuova catena presa di mira, ora anche IKEA è nella lista nera

Ikea ha recentemente annunciato la notizia sui prodotti ritirati che la rendono protagonista. “È stato segnalato che alcuni pezzi di plastica potrebbero aver contaminato alcuni vasetti di confettura di fragole”. Trattasi dei frammenti di vassoi rotti usati per la raccolta delle fragole.

Prodotti ritirati: stavolta il colpevole è un alimento di Ikea

La catena di arredamento svedese ha quindi richiamato per sola precauzione alcuni lotti di confettura di fragole bio Sylt Jordgubb per “il rischio di presenza di pezzi di plastica”. Il prodotto contaminato è venduto in vasetti da 400 grammi con il termine minimo di conservazione (Tmc) 01/03/2023, 02/03/2023, 03/03/2023 e 28/03/2023.

Al fine di evitare qualsiasi inconveniente, Ikea raccomanda di non consumare la confettura di fragole con i termini minimi di conservazione segnalati e di restituirla in qualsiasi punto vendita della catena, dove sarà rimborsata anche senza presentare lo scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Ikea al numero verde 800 924646.

Dal primo gennaio 2022 il Ministero della salute ha segnalato ulteriori richiami tra cui: