Manca poco più di una settimana alla conferenza annuale degli sviluppatori Apple, WWDC 2022, e nuove informazioni su ciò che Apple potrebbe presentare stanno iniziando a emergere. Mark Gurman di Bloomberg ha ipotizzato nell’edizione più recente della sua newsletter Power On che l’azienda avrà una quantità significativa di informazioni da offrire su iOS 16, inclusi miglioramenti alla schermata di blocco. Secondo Gruman, la prossima edizione del sistema operativo mobile di Apple avrebbe sfondi con caratteristiche simili a quelle dei widget.

Inoltre, è stato affermato che iOS 16 conterrebbe il supporto per una funzione di visualizzazione sempre attiva, che inizialmente sarà disponibile solo sui prossimi modelli di iPhone Pro dell’azienda. Grazie a questa funzionalità, tali device sarebbero in grado di mostrarti notifiche e altre informazioni a colpo d’occhio senza che i loro display siano completamente attivati. Questa funzionalità è presente su un gran numero di telefoni Android da un po’ di tempo ormai. Si diceva che Apple intendesse includerlo nell’iPhone 13, ma alla fine la società ha deciso di non farlo.

iOS 16 sarà presentato a breve

Gurman ritiene che iOS 16 presenterà miglioramenti al modo in cui il sistema operativo gestisce il multitasking e il windowing, e sta ribadendo le sue precedenti previsioni al riguardo. Gurman cita un recente tweet dello sviluppatore Steve Troughton-Smith che suggerisce che Apple sta probabilmente lavorando a un mezzo per consentire agli utenti iOS di ridimensionare le finestre del programma.

L’osservazione di Troughton Smith’s indica che Apple probabilmente sta lavorando su questo. Questa è una funzione che sarebbe particolarmente vantaggiosa se fosse disponibile su iPad. Gurman ha affermato di anticipare che l’azienda introdurrà anche funzionalità aggiuntive in Messaggi simili a quelle che si trovano sui social network. Per fortuna, non dovremo aspettare molto a lungo per scoprire cosa ha in serbo Apple per iOS 16 nel prossimo futuro. Il 6 giugno prenderà il via la WWDC 2022.