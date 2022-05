L’aggiornamento Android 13 beta 2 è ora disponibile; la beta 3 e la beta 4 verranno rilasciate rispettivamente a giugno e luglio. Queste due versioni beta saranno anche le prime a fornire stabilità della piattaforma. Per gli sviluppatori, ciò significa che non dovrebbero verificarsi aggiornamenti alle loro app dopo tali build.

Se desideri un punto di ingresso a basso rischio in cui puoi installare Android 13 beta sul tuo telefono Android compatibile, dovresti attendere Android 13 beta 4 a luglio, che sarà l’edizione quasi finale di Android 13. Tuttavia, se lo fai non vuoi che il tuo driver quotidiano abbia problemi con una batteria scarica o non sia in grado di utilizzare alcune delle funzioni più critiche che utilizzi quotidianamente, la tua migliore possibilità è aspettare la pubblicazione della versione finale di Android 13.

Android 13 è arrivata alla beta 2

Per quanto riguarda la beta di Android 13, avviando l’app Google e premendo sul campo Cerca verrà visualizzato il normale elenco delle ricerche precedenti e dei suggerimenti di completamento automatico C’è una piccola modifica allo stile dell’elenco, che nella versione beta ha angoli arrotondati per i suggerimenti in alto e in basso. Il risultato della ricerca nella parte superiore dell’elenco ha un angolo arrotondato: Android 13 beta introduce un aspetto arrotondato leggermente aggiornato negli elenchi di Ricerca Google.

Secondo 9to5Google, l’indicatore della lente d’ingrandimento a sinistra di ogni precedente query di ricerca e consiglio è ora all’interno di un cerchio e c’è più spazio per toccare l’elenco. Quando la funzionalità tornerà in una futura edizione di Android 13 beta, questo nuovo aspetto per l’elenco di Ricerca Google dovrebbe apparire anche nella ricerca di Pixel Launcher sul dispositivo.

La seconda iterazione della versione beta di Android 13 ha fissato la barra di ricerca nella parte superiore di Pixel Launcher, limitandola alla ricerca solo di app anziché consentire la ricerca universale sul dispositivo di app, contatti, Internet, impostazioni e suggerimenti.