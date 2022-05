L’operatore telefonico Vodafone ha sa poco aggiornato il suo catalogo di offerte della serie Special attivabili online. In particolare, tra queste offerte spicca Vodafone Special Giga che offre ben 100 GB e il primo mese il costo è di soli 5 euro.

Vodafone aggiorna il suo catalogo di offerte Special attivabili online

In questi giorni Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di offerte attivabili direttamente online. Tra queste, come già accennato, è stata aggiunta l’offerta denominata Vodafone Special Giga.

Quest’ultima offre ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati con connettività 4G. Questi diventano però 100 GB se si sceglie di utilizzare il metodo di pagamento Smart Pay ma non solo.

Il costo mensile dell’offerta è di 7,99 euro al mese ma, grazie alla promozione Prova Vodafone, per il primo mese si dovrà pagare soltanto 5 euro. Vi ricordiamo però che questa offerta mobile non è attivabile da tutti, ma soltanto dagli utenti che effettueranno la portabilità dagli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Lycamobile e altri Operatori Virtuali, ad esclusione di ho. Mobile, Kena e Very Mobile.

Oltre a questa, è comunque disponibile all’attivazione online anche l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition. Quest’ultima comprende ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile per il rinnovo è di 9,99 euro. Anche in questo caso, però, con la promo Prova Vodafone il primo mese costerà 5 euro.