È da diverso tempo che si parla in rete del possibile arrivo di nuove serie tv ispirate a videogiochi piuttosto noti a livello mondiale. Tra questi, tempo fa si è parlato di God of War. Nel corso delle ultime ore, però, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Sony. Arriverà ufficialmente la serie tv di questo titolo ma non solo, anche di Horizon.

È ufficiale: arriveranno ufficialmente le serie tv su God of War e Horizon

Se fino a qualche tempo erano soltanto rumors e indiscrezioni, ora è ufficiale. Il colosso giapponese Sony Pictures Entertainment ha infatti confermato ufficialmente l’arrivo delle serie tv di ben due videogiochi molto famosi. Il primo è God of War e, stando a quanto è emerso, la serie tv di quest’ultimo sarà prodotta da Prime Video (erano già emersi mesi fa rumors al riguardo).

Il secondo videogioco è invece Horizon e la sua serie tv sarà prodotta dal colosso dello streaming Netflix. Oltre a questi videogiochi, l’azienda ha inoltre confermato l’arrivo ufficiale della serie tv ispirata a Gran Turismo. Tuttavia, a differenza dei precedenti, non sappiamo da chi sarà prodotta questa serie.

Insomma, sembra che nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare tante serie tv ispirate a videogiochi molto amati. Vi ricordiamo inoltre che in cantiere ci sono anche la serie tv ispirata a The Last of Us (che sarà prodotta da HBO) e le serie tv ispirate a Resident Evil e ad Assassin’s Creed. Vi ricordiamo infine che entro quest’anno dovrebbe debuttare il nuovo capitolo della saga con protagonista Kratos, ovvero God of War Ragnarok.