La prima stagione per Battlefield 2042 includerà solo una nuova mappa e segnerà la fine della produzione di una delle modalità di gioco dello sparatutto multiplayer. Secondo la tabella di marcia della Stagione 1 per Battlefield 2042, fornita come parte di un recente aggiornamento di sviluppo, il gioco riceverà solo una nuova mappa multiplayer nella sua prima stagione di contenuti. Questo è in aggiunta a nuove armi, veicoli e un nuovo specialista giocabile. Sarà la nona fase del gioco e la prima nuova mappa aggiunta dall’uscita dello sparatutto nel novembre dello scorso anno.

Tuttavia, i dettagli su come apparirà quella mappa sono scarsi. Il produttore senior Ryan McArthur ha affermato che potrebbe avere sede in Canada e ha lo scopo di evidenziare gli elementi unici di Battlefield 2042. ‘Questa mappa è diversa per me dalle altre sette che abbiamo sviluppato al lancio’, ha affermato McArthur in un video che accompagna l’aggiornamento dello sviluppo. ‘Ha molta verticalità, ha molta area per l’azione dei veicoli, ma ha anche quelle caratteristiche che rendono fantastica una mappa di Battlefield.’

Battlefield 2042 includerà nuovi contenuti

Dice ha già ammesso che i campi di battaglia nello sparatutto multiplayer erano eccessivamente enormi e si è impegnato a risolverli con continue modifiche. Questo aggiornamento dello sviluppo conferma che tali modifiche sono ancora in lavorazione e saranno implementate per tutta la Stagione 1. Verso la fine della stagione, verrà pubblicata in particolare una nuova edizione di Kaleidoscope.

La prima stagione è prevista per la prima volta il mese prossimo, dopo un ritardo iniziale. Includerà numerosi miglioramenti della qualità della vita, correzioni di bug, ribilanciamenti e nuove animazioni dei personaggi. Sebbene Dice non abbia fornito una data di rilascio precisa per la nuova mappa, dovrebbe essere rilasciata tra giugno e agosto.