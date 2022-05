Android regala titoli dal Play Store: app e giochi sono oggi gratis

La storia del mondo degli smartphone continua contrassegnata alla grande del mondo Android, il quale detiene la maggior parte dei dispositivi sotto la sua ala protettrice. Si tratta infatti del sistema operativo di maggior rilevanza se si contano i numeri. Oltre 2 miliardi di persone nel mondo si servono della nota piattaforma di Google la quale si poggia su alcuni capisaldi fondamentali che hanno denotato la sua grande crescita.

Uno di questi è il Play Store, celebre market all’interno del quale proprio oggi si potranno trovare delle occasioni impressionanti. Applicazioni e giochi a pagamento diventano ufficialmente gratis all’interno di una lista molto interessante che trovate in basso.

Le occasioni però non finiscono mai: per avere tutte le offerte di Amazon vi consigliamo l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento diventano gratis solo per oggi