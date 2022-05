La quantità di oggetti che è possibile collezionare non hanno una fine. Sicuramente, però, ce ne sono alcuni più collezionabili di altri e che, soprattutto, possono valere una cifra inaspettata. Tra questi oggetti troviamo le monete rare, le banconote, i francobolli e le SIM telefoniche.

Oggi andremo a parlare proprio di quest’ultime perché di recente è stato scoperto che alcune di queste possono valere migliaia di euro. Di fatto, sono estremamente ricercate da molti collezionisti che si mettono quotidianamente alla ricerca per scovare quelle più preziose.

Le suddette vengono definite Top Number e sono le più ambite in tutta Italia. Stabilire la rarità delle SIM Top Number non è difficile, anzi. Il numero più è facile da ricordare e più il prezzo sale. Infatti, ci sono alcune schede che possono arrivare a valere anche 50mila euro.

Le schede più ricercate sono quelle che hanno una sequenza numerica particolare che, per l’appunto, è molto più semplice da ricordare. Molte si trovano in giro all’asta e altre sono state vendute proprio dagli operatori telefonici per donare il ricavato per una causa nobile.

SIM Top Number, ecco le schede più ricercate in Italia

Su eBay e su altri siti sono state vendute cinque delle SIM Top Number più ricercate sul mercato. Tra queste ci sono:

339 YYXXXXX, donato da TIM , è stato venduto per 2.210 euro ;

, è stato venduto per ; 33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM , è stato battuto alla cifra di 8.600 euro ;

, è stato battuto alla cifra di ; 342 XXXXXYY, donato da Vodafone , è stato assegnato per la cifra di 1.920 euro ;

, è stato assegnato per la cifra di ; 320 XYZYZYZ, donato da Wind , è stato venduto a un collezionista per 856 euro ;

, è stato venduto a un collezionista per ; 393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

È importante tenere a mente che non sono solo queste le SIM che possono essere vendute all’asta. Infatti, ci sono tante altre SIM da collezione che possiamo scovare e vendere all’asta per delle cifre astronomiche.