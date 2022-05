Durante giornata di domani 24 maggio 2022 il noto produttore cinese Xiaomi presenterà ufficialmente i suoi nuovi smartphone di fascia media a marchio Redmi. Stiamo parlando in particolare dei nuovi Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro+. Ecco qui di seguito quello che sappiamo.

Xiaomi sta per annunciare i nuovi medi di gamma Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro+

Mancano ormai poche ore al debutto ufficiale dei nuovi medi di gamma del produttore cinese Xiaomi. Come già accennato, infatti, domani saranno annunciati i nuovi Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro+. In questi ultimi giorni, l’azienda ha pubblicato in rete diverse immagini teaser che ci hanno rivelato in parte il design dei due terminali.

Come è possibile osservare, l’aspetto estetico di entrambi sarà in linea con le ultime tendenze del momento. Il modulo fotografico, ad esempio, avrà un design piuttosto simile a quello presente sugli ultimi smartphone a marchio OnePlus, Oppo e Realme. In particolare, sembra che ci saranno tre sensori fotografici accompagnati da un flash LED e non mancherà il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Per quanto riguarda il modello più prestante, ovvero il Redmi Note 11T Pro+, l’azienda ha da poco confermato ufficialmente che il processore montato a bordo sarà il soc MediaTek Dimensity 8100. Oltre a questo, Xiaomi ha poi da poco confermato che sarà presente il nuovo Bluetooth 5.3 che dovrebbe garantire una connessione più stabile rispetto alle precedenti versioni ma non solo.

Non ci rimane che attendere la presentazione ufficiale di domani, in cui saranno svelati anche i prezzi di vendita dei due smartphone.