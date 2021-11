Qualche settimana fa il produttore cinese Xiaomi ha svelato ufficialmente per il mercato cinese la sua nuova serie di smartphone medi di gamma a marchio Redmi, cioè i nuovi Redmi Note 11. Tuttavia, dalle ultime indiscrezioni sappiamo che questi ultimi debutteranno a breve anche a livello globale e il primo mercato sarà quello indiano. Qui, in particolare, il 30 novembre dovrebbe essere presentato il nuovo Xiaomi Redmi Note 11T.

Xiaomi Redmi Note 11T in arrivo a livello globale: ecco le presunte specifiche

Xiaomi Redmi Note 11T sarà il nuovo smartphone del produttore cinese Xiaomi che debutterà ufficialmente per il mercato globale e in queste ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti la sua presunta scheda tecnica. Secondo quanto è emerso, lo smartphone vanvera sul fronte la presenza di un ampio display con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rare da 90Hz. La backcover posteriore ospiterà invece due fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 50 e 8 megapixel.

Le prestazioni del nuovo device di casa Xiaomi saranno invece affidate ad un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del SoC MediaTek Dimensity 810 con tagli di memoria da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. Saranno poi presenti una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, Android 11 e una fotocamera anteriore per i selfie da 16 megapixel. Le colorazioni disponibili, invece, saranno Matte Black, Aquamarine Blue e Stardust White.

Vi ricordiamo che questo nuovo smartphone a marchio Redmi potrebbe essere in sostanza una versione re-branded di un altro device a marchio Poco, ovvero il Poco M4 Pro 5G.