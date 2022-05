La guerra in Ucraina ha portato a degli stravolgimenti che pochi immaginavano, soprattutto dopo ciò che è successo in questi due lunghi anni di pandemia. Putin sta incominciando a confermare parte delle minacce che aveva preannunciato in questi giorni, facendo impennare gravemente il costo di gas ed energia elettrica sui mercati internazionali.

Questa condizione svantaggia gravemente chiunque e soprattutto il popolo italiano, il quale si trova a far fronte ad una situazione che potrebbe metterli ancora più in difficoltà per i futuri pagamenti di bollette e benzina.

Energia: piccoli accorgimenti che fanno la differenza

Nonostante gli italiani stiano prendendo d’assalto il sito dell’UE che parla del reddito di base universale, è importante utilizzare delle strategie utili per risparmiare sin da subito.

Sgonfiare la bolletta dell’energia può essere una vera manna dal cielo e prestando maggiore attenzione ad alcuni piccoli accorgimenti può essere una vera e propria salvezza per gli italiani che si sentono di difficoltà.

Innanzitutto, scegliamo sempre lampadine a LED, le quali consumano decisamente meno rispetto alle altre. Isoliamo bene la nostra casa dal punto di vista termico e risparmieremo migliaia di euro per i riscaldamenti in inverno.

È difficile fare a meno di lavatrice e lavastoviglie, ma ci sono delle strategie che ci fanno risparmiare un sacco di soldi. Per prima cosa, evitare lavaggi superflui e costosi; prediligete un programma Eco così da risparmiare energia. Inoltre, scegliete gli orari giusti per accendere questi due strumenti.

Spegni questi 3 elettrodomestici e risparmia subito

Siamo consapevoli di quanto sia comoda la friggitrice, ma vi sconsigliamo vivamente di utilizzarla. Questo strumento, per quanto possa essere comodo, consuma una quantità di energia che non immaginate neanche!

Il secondo elettrodomestico che consuma un sacco e non è necessario è l’asciugatrice. Può risultare estremamente confortevole l’utilizzo di questo elettrodomestico, ma il forte impatto energetico che provoca può gonfiare sensibilmente il costo della vostra bolletta.

L’ultimo elettrodomestico che elenchiamo è sicuramente più utile dei primi due ma deve essere utilizzato con parsimonia: il ferro da stiro. Non mettiamo assolutamente in dubbio la sua utilità, ma è bene utilizzarlo solo quando ne abbiamo davvero bisogno. I consumi di un ferro da stiro sono elevatissimi, utilizzarlo meno vi farà notare immediatamente la differenza!