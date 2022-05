Vodafone aveva già comunicato lo scorso 19 aprile 2022 che avrebbe apportato alcune rimodulazioni su alcune offerte di rete mobile. A partire dalla giornata di ieri 20 maggio 2022 queste rimodulazioni sono arrivate ufficialmente e hanno comportato un aumento da 0,50 euro a 3 euro al mese. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Vodafone: arrivano gli aumenti e le rimodulazioni per alcune offerte di rete mobile

È tempo di rimodulazioni in casa Vodafone. Come anticipato circa un mese fa, infatti, a partire dal 20 maggio 2022 sono state apportate alcune rimodulazioni e aumenti a delle offerte di rete mobile. Nonostante l’aumento del prezzo delle offerte, l’operatore telefonico rosso apporterà anche un aumento dei giga inclusi per navigare e non solo. Sono stati resi gratuiti anche altri servizi, tra cui la segreteria telefonica, il servizio chiamami e la continuità di servizio. Al momento, però, non è chiaro con esattezza quali sono effettivamente le offerte di rete mobile coinvolte da queste modifiche contrattuali.

Come anche riportato da Vodafone, tutti coloro che non vorranno rimanere con l’operatore telefonico e che non vorranno accettare queste modifiche contrattuali potranno richiedere di recedere o potranno passare ad altro operatore senza alcun costo di penale. Il tutto però a patto che venga comunicato entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS.

Si potrà esercitare il proprio diritto di recesso in diversi modi: