Android 13 espande le funzionalità introdotte da Android 12L per i dispositivi con display più grandi, con un focus particolare sui pieghevoli. Ora stiamo finalmente ottenendo la prima build di Android 13 per un dispositivo pieghevole che funziona davvero, e quel dispositivo è l’Oppo Find N.

La prima anteprima di Android 13 per Oppo Find N è stata resa disponibile oggi agli sviluppatori. La sua funzionalità è paragonabile a quella del Find X5 Pro, anch’esso prodotto da Oppo. Si basa sul primo Android 13 Beta, che è stato rilasciato per i telefoni Pixel alla fine di aprile, ma evidentemente ci sono state alcune modifiche apportate da Oppo dietro le quinte.

Oppo Find N potrà essere utilizzato con Android 13

Il fatto che questa sia la prima volta in assoluto che una build Android 13 viene resa disponibile per uno smartphone pieghevole è qualcosa che rende questa situazione degna di nota. Non ci sono ancora anteprime di Android 13 messe a disposizione da Samsung, soprattutto non per il Galaxy Z Fold 3. Anche le app GMS di Google sono incluse nella beta, ed è possibile installarlo su un altro dispositivo senza utilizzare alcuno strumento di flashing.

La sfortunata realtà è che la stragrande maggioranza delle persone non avrà accesso a questa anteprima. Sfortunatamente, Oppo renderà disponibile l’anteprima di Android 13 per Find N solo agli sviluppatori che sono stati ‘approvati’ in Cina, poiché questa è l’unica nazione in cui viene venduto Find N. I passaggi necessari per diventare uno sviluppatore ‘certificato’ richiedono informazioni che al momento non siamo in grado di ottenere. Si spera che Oppo aumenterà l’ambito di questa beta nei prossimi mesi.