Need For Speed Underground 2 è considerato una delle pietre miliari per la saga creata da EA oltre che per il mondo dei racing game in generale. Il titolo permetteva di competere in corse clandestine di auto e personalizzare la propria vettura a piacimento.

Data l’importanza del titolo, non sorprende scoprire che alcuni sviluppatori stanno lavorando per creare una trasposizione moderna di Need For Speed Underground 2. Il remake è portato avanti a livello amatoriale dallo YouTuber 2Unreal4Underground e dallo sviluppatore Ivan Novozhilov.

Per realizzare le vetture e la città, i due sviluppatori si sono affidati al motore grafico Unreal Engine 4. Considerando la mole di lavoro necessaria, molto probabilmente ci vorranno mesi se non anni per completare lo sviluppo, ma il nuovo video pubblicato su YouTube mostra degli interessanti progressi.

Come si può vedere dalle immagini, il titolo sembra essere ad uno stadio di sviluppo piuttosto avanzato. Per quanto riguarda le vetture, i due sviluppatori hanno già terminato i lavori sulla gestione del turbo e della nitro così come sul sistema di guida e di marcia del veicolo.

Novità anche per quanto riguarda la città con ogni distretto di Bayview caratterizzato da proprie musiche e colori identificativi. Sul lato grafico, sono state ottimizzate le prestazioni generali con l’aggiunta di nuove texture e una migliore gestione del meteo.

I passi in avanti nello sviluppo riguardano anche l’interfaccia grafica con una camera ottimizzata che migliora la sensazione di velocità. A guardare il video, questa versione fan made di Need For Speed Underground 2 sembra già molto giocabile. Tuttavia, siamo certi che le ulteriori novità lo renderanno, forse, anche migliore dell’originale.