Euronics raccoglie all’interno dell’ultimo volantino alcune delle migliori occasioni a cui è possibile affidarsi per cercare di spendere sempre meno, nel momento in cui si decide di avvicinarsi al mondo della rivendita di elettronica.

Spendere poco è possibile, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, in quanto la medesima soluzione non risulta essere attiva online sul sito ufficiale o da altre parti. I prezzi sono bassi ed applicati su prodotti con garanzia di 24 mesi, come anche completamente sbrandizzati, ma solo nel caso della telefonia mobile.

Euronics: offerte e prezzi da non perdere di vista

Con la recente campagna promozionale attivata su tutto il territorio nazionale, Euronics vuole stringere il cerchio attorno ai mostri sacri della rivendita di elettronica, promettendo un risparmio incredibile a tutti gli utenti. Il volantino parte con una coppia di smartphone Samsung top di gamma, quali sono Galaxy S21 FE e Galaxy Z Flip3, entrambi acquistabili a 480 e 749 euro. I prezzi proposti da Euronics sono assolutamente convenienti, se confrontati con le prestazioni, o comunque la recente commercializzazione.

Scendendo invece al di sotto dei 300 euro di spesa complessivi, la scelta potrà ricadere tra Galaxy A32, Galaxy A22, Motorola Edge 30, Motorola Moto g22, Wiko Power U20, Wiko Y62 Plus, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro, Redmi 9C e altri.

Una selezione che sembra essere quasi infinita e che è pronta a convincere tantissimi utenti all’acquisto; per questo motivo consigliamo comunque di aprire subito il link del volantino.