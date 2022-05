Le offerte che Carrefour ha recentemente voluto includere all’interno del proprio volantino, rappresentano un ottimo punto di partenza per tutti gli utenti che vorrebbero cercare di spendere poco, ed allo stesso tempo godere di prestazioni adeguate.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole per la maggior parte dei consumatori, è bene comunque ricordare che gli acquisti sono da effettuare in esclusiva presso i negozi fisici, e non sarà possibile in nessun modo godere degli stessi sconti tramite il sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, tutti i prodotti sono distribuiti sempre con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente no brand (ma solo per la telefonia mobile).

Carrefour, che occasioni assurde: ecco i prezzi più pazzi

Sconti interessanti legati al mondo della telefonia, vi attendono in questi giorni nei vari punti vendita Carrefour, sebbene comunque il focus sia mirato più che altro verso la fascia medio-bassa dello stesso settore.

I prodotti che attualmente appaiono essere disponibili sono estremamente economici, non richiedendo un esborso superiore ai 329 euro per il loro acquisto. I modelli spaziano infatti tra Xiaomi Redmi Note 10S, Redmi Note 10, Galaxy A22, Motorola Moto E40 o anche Redmi Note 10 Pro. Tutti sono accessibili in ogni singolo negozio, salvo esaurimento anticipato delle scorte; le condizioni di vendita non cambiano rispetto al passato, ovvero sono no brand, con garanzia di 24 mesi, da esercitare solamente per difetti di fabbrica, non danni accidentali. Il volantino può essere visionato nel dettaglio più assoluto, solo sul sito ufficiale.