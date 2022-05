Unieuro non si ferma più e continua a convincere gli utenti con una campagna promozionale di tutto rispetto, al cui interno si possono scovare occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica di cercare di spendere sempre il meno possibile.

Il volantino che troverete raccontato nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile in ogni negozio, senza differenze territoriali o regionali. In aggiunta, i prodotti potranno essere acquistati al medesimo prezzo, anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa, la quale promette la consegna gratuita presso il domicilio, solo nel caso in cui la spesa complessiva fosse superiore ai 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte sono pazzesche

Gli sconti di Unieuro sono assolutamente da primato, gli utenti possono acquistare, fino al 19 maggio, ottimi prodotti a prezzi complessivamente ragionevoli, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. I due modelli da non lasciarsi assolutamente sfuggire, sono senza dubbio Galaxy S22, proposto a soli 929 euro, oppure anche Galaxy S21+, il cui prezzo non va oltre i 699 euro.

Riducendo le aspettative, e la spesa finale da sostenere, la scelta potrà comunque ricadere su Xiaomi 11T, Honor X8 a soli 259 euro, ma anche Oppo A16, Redmi Note 11, Redmi Note 10 e similari.

Tutti i prodotti sono disponibili nella loro variante no brand, la quale permette in pratica di ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi rispetto alla variante brandizzata, e con alle spalle la perfetta garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.