Ieri, abbiamo ricevuto la nostra prima occhiata ai più ovvi rendering di OnePlus Nord 2T, che hanno mostrato per la seconda volta un telefono con un caratteristico alloggiamento della fotocamera posteriore. Ora, sembra che il telefono sia stato elencato di nascosto su Internet, pieno di specifiche e un prezzo stimato.

AliExpress ha recentemente elencato il OnePlus Nord 2T, che include un prezzo rivelato di 399 euro. Un chipset Mediatek Dimensity 1300 5G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 80 W e un display OLED FHD+ da 6,43 pollici sono tutti inclusi nella confezione, secondo la descrizione.

OnePlus Nord 2T non è ancora stato presentato

Non aspettatevi qui il miglior sistema di fotocamera posteriore al mondo, ma lo snapper principale IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine dovrebbe essere più che adeguato. A parte questo, una fotocamera ultrawide da 8 MP e un obiettivo monocromatico da 2 MP completano la configurazione della fotocamera. I selfie vengono scattati con una fotocamera da 32 MP alloggiata in un foro perforato sul lato sinistro del dispositivo. Ne sapremo sicuramente di più quando il dispositivo verrà annunciato ufficialmente, con qualche scatto in anteprima e qualche esempio delle capacità dei suoi obiettivi fotografici.

Il Nord 2T dovrebbe essere disponibile nelle opzioni di colore grigio e verde, con i primi 300 acquisti che riceveranno un set gratuito di auricolari ‘OnePlus Bullets Z‘, secondo l’elenco del dispositivo su AliExpress (presumibilmente il Bullets Wireless Z). Al momento non abbiamo fatto annunci o introdotto indicazioni relativi a un possibile Nord 2T’, ha osservato l’azienda in una risposta ad Android Authority.