Dopo un ritardo indefinito e mesi senza un aggiornamento, Ubisoft ha rivelato che la produzione del suo attesissimo remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarà trasferita nel suo studio di Montréal, in Canada. Il gioco era precedentemente in fase di sviluppo presso i laboratori Ubisoft di Mumbai e Pune in India.

‘Lo sviluppo di Prince of Persia: the Sands of Time Remake sarà ora supervisionato da Ubisoft Montréal, l’esatto luogo di nascita della leggendaria trilogia di Sands of Time’, secondo il post su Twitter di Ubisoft. ‘Questa è una scelta fondamentale e il team ora si prenderà il tempo necessario per concentrarsi nuovamente sull’ambito del gioco per offrire la migliore esperienza per questo remake di un classico di tutti i tempi quando sarà pronto, basandosi sul lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai.’

Prince of Persia remake non ha ancora una data

Oltre ad assistere con giochi come Just Dance e Steep, il remake di The Sands of Time è il primo titolo importante su cui Ubisoft Mumbai e gli studi di Pune hanno guidato lo sviluppo. Ubisoft non ha approfondito cosa abbia innescato il cambio di studio e non ha reagito immediatamente alla richiesta di commento di The Verge.

Il remake di Sands of Time è pensato per essere una rimasterizzazione del gioco, non solo un reskin, e sarà basato sul motore AnvilNext di Ubisoft. Inizialmente doveva essere rilasciato a gennaio 2021 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Non c’è stata alcuna parola sull’ottimizzazione per la serie X/S o PS5.

A causa di preoccupazioni legate alla pandemia, Ubisoft ha posticipato di alcuni mesi la data di uscita di The Sands of Time prima di decidere di posticipare l’uscita del gioco per sempre. L’ultimo aggiornamento di Ubisoft sul gioco è stato nell’ottobre dello scorso anno e ha semplicemente rassicurato i fan sul fatto che gli sviluppatori ci stavano ancora lavorando.