I fan di Clash of Clans che cercano un nuovo modo per divertirsi con i propri amici mentre giocano sono fortunati. Per celebrare il decimo anniversario del gioco, Supercell ha rilasciato un enorme aggiornamento al gioco, che è attualmente disponibile. Clan Capitals è un’esperienza social completamente nuova che è stata aggiunta al gioco.

Il clan può investire in nuove strutture, difese e armamenti per la propria protezione, mentre il miglioramento della Capital Hall consente loro di estendere le proprie aree sociali. Potenziando la Capital Hall, è possibile aumentare anche le sale sociali. Inoltre, ora saranno disponibili i primi raid settimanali nella storia del gioco, con i giocatori in grado di unirsi ai loro compagni di clan e invadere altre capitali del clan una volta alla settimana come parte dell’aggiornamento.

Clash of Clans, scaricate subito il nuovo aggiornamento

I danni causati dai compagni di squadra verranno visualizzati in tempo reale su ogni pannello, consentendo ai giocatori di concentrarsi su regioni specifiche quando tentano di abbattere la capitale di un clan nemico. I partecipanti che eseguiranno incursioni di successo saranno ricompensati con oggetti che possono essere utilizzati per rafforzare la loro capitale del clan, il villaggio natale e la base di costruttori, tra le altre cose.

Nel gioco di strategia Clash of Clans, i giocatori devono costruire un esercito per combattere contro altri giocatori personalizzando allo stesso tempo le loro basi. Il gioco è attualmente disponibile per il download su dispositivi mobile con sistema operativo iOS e Android. L’aggiornamento ‘Capitale del clan’ è ora disponibile nel nuovo social hub di Clash of Clans, che in precedenza non era disponibile.