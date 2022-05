Il produttore Motorola sta per annunciare un nuovo smartphone di fascia media. Dopo lo scorso Motorola Moto G52, infatti, arriverà a breve in veste ufficiale anche il nuovo Motorola Moto G82. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono trapelate le presunte specifiche tecniche e anche i renders.

Motorola sta per annunciare ufficialmente il nuovo Motorola Moto G82: ecco le specifiche

Nel corso delle ultime ore sono emersi sul sito web 91mobiles alcune indiscrezioni sul prossimo medio di gamma a marchio Motorola. In particolare, il noto sito web ha pubblicato le presunte specifiche tecniche e le immagini renders del device in questione.

Secondo quanto riportato, a bordo del prossimo Motorola Moto G82 ci sarà il processore Snapdragon 695 di casa Qualcomm, il quale sarà supportato da numerosi tagli di memoria da /128GB, 6GB/128GB e 8GB/128GB. La parte frontale dello smartphone sarà occupata da un display pOLED da 6.55 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro è presente un foro dove è collocata la fotocamera per i selfie da 16 MP.

La backcover posteriore ospiterà invece un modulo fotografico costituito da tre fotocamere. Nello specifico, il sensore principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La batteria avrà invece una capienza da 5000 mAh e supporterà la ricarica rapida da 33W. Tra le altre caratteristiche, saranno compresi la certificazione IP52, il jack audio per le cuffie, Android 12 a bordo e un sensore biometrico laterale.