Conad e Carrefour chiudono per sempre: i famosi e storici negozi dicono addio

Alcuni dei supermercati italiani più famosi, stanno per chiudere degli Store. Il tutto non per crisi ma semplicemente per scelta, dal momento che sono state acquisite aree ancora più grandi. Conad è una di queste, insieme ad un’altra grande realtà come Carrefour.

Conad e Carrefour: ecco chi ha già detto addio e chi è in procinto di farlo prossimamente

Stando a quanto riportato, Conad chiuderà a breve uno dei suoi negozi in alta Italia. Più precisamente in provincia di Modena, i cittadini dovranno fare a meno dello Store sito a Cognento. L’area, larga circa 300 m quadri, lascerà spazio ad un outlet che appartiene al marchio Verdissima, il quale prende il nome di Intimo Moda. Questo non preannuncia alcun ridimensionamento del marchio Conad, il quale resta uno dei più autorevoli in Italia.

Per quanto riguarda invece Carrefour, già dal 27 marzo scorso, i cittadini di Frosinone devono fare a meno dello Store situato all’interno del centro commerciale Le Sorgenti.

Questo è il comunicato ufficiale sul sito di Carrefour:

“Giovani e Ambiziosi, ci piace definirci così. […] L’esperienza di questi primi 14 anni ha fatto il resto: ci ha insegnato che sono i dettagli a fare la differenza, che è la qualità dei nostri prodotti a renderci riconoscibili e che fare acquisti nei nostri supermercati deve essere per i nostri clienti un piacere. Ecco perché dagli arredi alla disposizione, dall’ampia selezione di prodotti freschi e non sino alle eccellenze più ricercate, estetica e tecnologia sono stati, negli anni, il fulcro della nostra continua ricerca, crescita e innovazione”.