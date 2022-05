Conad chiude insieme a Carrefour: addio agli storici negozi italiani

Lei notizie di cui si parla da giorni convertono in tanta nostalgia i sentimenti delle persone che dovranno dire addio ad alcuni dei marchi più interessanti ma solo in alcune zone d’Italia. Stiamo parlando del mondo dei supermercati, i quali in alcuni casi chiuderanno definitivamente per lasciare il posto ad altre realtà.

Conad e Carrefour sono infatti pronte ad abbassare una volta e per tutte le saracinesche a Frosinone e in provincia di Modena. Secondo quanto riportato infatti, dopo quanto visto il 27 marzo proprio a Frosinone, anche a Cognento una big di questo mondo, ovvero Conad, dirà addio.

Conad e Carrefour: i negozi chiudono ufficialmente, ecco quali sono quelli che lasceranno il posto

Conad lascia a Intimo Moda di Verdissima il suo store di Cognento. Secondo quanto riportato infatti l’outlet che esiste dal 1972 prenderà a breve il posto del supermercato.

Per quanto riguarda invece il Carrefour, già dal 27 marzo presso il centro commerciale Le Sorgenti non esiste più lo store.

Questo è il comunicato ufficiale sul sito di Carrefour:

“Giovani e Ambiziosi, ci piace definirci così. […] L’esperienza di questi primi 14 anni ha fatto il resto: ci ha insegnato che sono i dettagli a fare la differenza, che è la qualità dei nostri prodotti a renderci riconoscibili e che fare acquisti nei nostri supermercati deve essere per i nostri clienti un piacere. Ecco perché dagli arredi alla disposizione, dall’ampia selezione di prodotti freschi e non sino alle eccellenze più ricercate, estetica e tecnologia sono stati, negli anni, il fulcro della nostra continua ricerca, crescita e innovazione”.