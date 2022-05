Sono state giornate particolarmente piene quelle di TIM. Il noto operatore telefonico italiano ha infatti aggiornato in questi giorni i suoi cataloghi di offerte di rete mobile ma non solo. Con l’avvicinarsi della Festa della Mamma, infatti, l’operatore ha deciso di indire un concorso a premi.

TIM: arriva un concorso a premi in occasione della Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma TIM ha deciso di indire un concorso a premi. Nello specifico, potranno partecipare a questo concorso tutti gli utenti iscritti al programma fedeltà dell’operatore, ovvero TIM Party.

L’iniziativa con cui è stato lanciato questo concorso si chiama “Come te non c’è nessuno!”. Tramite instant win, gli utenti che vi parteciperanno potranno vincere ogni giorno numerosi premi vantaggiosi e per farlo ci sarà tempo fino a domenica 8 maggio 2022, data in cui ricorre per l’appunto la Festa della Mamma.

In base alle offerte attive e in base agli anni da cui sono attive, gli utenti potranno sfruttare ogni giorno diversi tentativi per poter vincere, da un minimo di uno a un massimo di cinque. Tra i premi messi in palio, ci sono 11 Gift Card Mabel dal valore di 50 euro ognuna e 2 paia di orecchini Bliss con diamanti. Oltre a questo, è poi prevista una estrazione finale tra i partecipanti al concorso che permetterà di vincere a un fortunato un soggiorno di due notti in una dimora d’epoca.

Vi ricordiamo comunque che TIM ha inoltre aggiornato da pochi giorni il suo portafoglio di offerte mobile attivabili con la convergenza con la rete fissa.