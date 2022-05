L’aggiornamento di sicurezza di maggio per la serie Pixel 6 verrà rilasciato lo stesso giorno di tutti gli altri dispositivi Google compatibili con esso, proprio come il mese scorso. Ci sono solo tre correzioni questo mese, rispetto ai mesi precedenti. Un’esclusiva del Pixel 6 sono i ‘miglioramenti’ nel feedback tattile, che sono stati inclusi in risposta ai reclami su Android 12L.

Alcuni utenti hanno riferito che le loro vibrazioni sono state ridotte al punto da perdere chiamate, notifiche e altri avvisi, mentre altri hanno riferito che la regolazione delle impostazioni non ha fatto nulla per migliorare la forza.

Pixel 6 e 6 Pro, preparatevi ad eseguire l’aggiornamento

Da qui alla fine del 2018, tutti i dispositivi attuali, inclusi Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a (5G), Google Pixel 5 e Google Pixel 5a (5G), così come Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, beneficeranno di diverse funzionalità e miglioramenti.

Una di queste include una correzione per un problema che occasionalmente causava la riattivazione del display senza il coinvolgimento dell’utente ed è stato risolto un problema che causava l’arresto anomalo del programma di avvio dopo il riavvio del dispositivo in alcune circostanze.

Nel grande schema delle cose, questi particolari problemi non creavano preoccupazioni comuni tra gli utenti. Android 12 QPR3, che verrà rilasciato il mese prossimo ed è in versione beta dall’inizio di marzo, dovrebbe correggere ulteriori difetti, come nel caso di Android 12L. La serie Pixel 6, così come i telefoni precedenti, eseguono la stessa build Android 12.1 per questo aggiornamento di maggio: SP2A.220505.002.